95 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 88'i yerli toplamda 95 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Bakan Işıkhan, 5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immün trombositopeni, 5'i talasemi (demir bağlayıcı), 5'i astım ve KOAH tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti.
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.📑— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 18, 2025
💊İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/AubMD1Hv50
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