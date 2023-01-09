Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Tanımbar bölgesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asya ülkesi Endonezya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerika Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 7.7 olarak açıklandı.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Pasifik Okyanusu tabanında 97 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Henüz can ve mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

DEPREMİN MERKEZİ

Sismologlar, depremin Doğu Timor'un yaklaşık 368 km (229 mil) kuzeydoğusunda, Doğu Timor olarak da bilinen Banda Denizi'nde merkezlendiğini söylediler.

2004'TE 9.1 ŞİDDETİNDE SALLANMIŞTI

2004 yılında, Endonezya'nın Sumatra kentinin batı kıyısı açıklarında Richter ölçeğine göre 9.1 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADA ÜLKESİ

Endonezya, Hint ve Pasifik okyanusları arasında, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da toprakları bulunan bir ülkedir. 17 binden fazla adadan oluşur. Endonezya dünyanın en büyük ada ülkesidir.