Ensest ilişkisini 17 yıl boyunca ailesinden gizledi: Başkasını yıllarca kocam diye tanıttı

Hindistan'da bir kadının ailesini 17 yıl boyunca yaşadığı akraba evliliğini ve çocuklarını sakladığı ortaya çıktı.

Bir kadının 17 yıl boyunca yaşadığı ensest ilişkiyi ve sahip olduğu çocukları ailesinden saklaması polisin yaptığı soruşturma sonrası öğrenildi. Kadının 2004 yılında Kerala'daki Mannancherry köyünden Andhra Pradesh eyaletine taşındığı ve ailesine orada bir öğretmen olarak çalışmaya başladığını söylediği ortaya çıktı.

Kerala polis memuru KV Benny konuyla alakalı şunları söyledi:

"Kadın, Mannancherry'deki bir akrabasına aşıktı, ancak ailesi ilişkiye karşı çıktı.Daha sonra kadın ailesine bir Andhra yerlisi ile evlendiğini ve onunla birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Ardından da ailesiyle tüm ilişkisini kopardı. Bunun üzerine kızlarından şüphelenenen aile kızlarını aramaya başladılar fakat bulamadılar."

Kadının yalanı 2015 yılında ailesinin evine gelen bir kimlik kartından öğrenildi. Kart, kadının ensest ilşkis yaşadığı kocasına aitti.

Düzenli aralıklarla ailesini ziyaret ediyordu

Bu arada adamın şüpheleri üzerine çekmemek için ailesini düzenli olarak ziyaret ettiği öğrenildi. Ensest ilişkiden şüphelenen aile adama bunu sorduklarında adam her şeyi reddetti.

Başka adamı ve çocuklarını 'ailem' diye tanıttı

Bu sırada kadının ise normal görünmek için birkaç akrabasını da aradığı öğrenildi. Ayrıca, Andhra'dan bir adam ve iki çocuğunun bir fotoğrafını ailesine göndererek, adamın kocası olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. Giderek şüphelenmeye başlayan aile bir dava açtı.

Polis, kadının iddia ettiği gibi Andhra Pradesh'te değil, kimlik kartı başvurusunun yapıldığı Palakkad şehrinde yaşadığını çabucak anladı. Ayrıca karttaki telefon numarasının ve aileye gönderdiği fotoğrafın sahte olduğunu da buldular.

Siber müfettişler kısa süre sonra akraba sevgilisinin Palakkad'daki telefon numarasını kapattığını ve kadınla iletişim kurmak için kullandığı gizli bir numaraya sahip olduğunu öğrendi.

Kadın gerçekler ortaya çıkınca mahkemeye çıkarıldı. Ancak mahkeme kadının ensest ilişki içerisinde olduğu adamla ve çocuklarıyla yaşamasına izin verdi.