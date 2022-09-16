Erdoğan-Putin görüşmesinde ''doğalgaz'' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Putin görüşmede, ''Türkiye, Rusya'dan gaz tedariki için en güvenilir rotalardan biri haline geldi. TürkAkım kesintisiz çalışıyor. Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25'ini ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan ve Putin’in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, “Her şeyden önce, (BM Gıda Programı) gıda programının uygulanmasına yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna tahılının önemli kısmının en yoksul ülkelere gitmesini umuyoruz. Bu, şu ana kadar sağlanamadı.” dedi.

Bloomberg'in haberine göre görüşmede, Erdoğan'ın Putin'den Rus doğalgazında yüzde 25 indirim yapmasını ve ödemelerin bir kısmının Türk Lirası ile yapılmasını önerdiği iddia edildi.

“TÜRKİYE, EN GÜVENİLİR ROTALARDAN BİRİ HALİNE GELDİ”

Putin, “Türkiye, Rusya'dan doğalgaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor.” ifadesini kullandı. Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili çalışmaların sürdüğünü, santraldeki ilk ünitenin 2023'te devreye alınmasını umduklarını söyledi.

Erdoğan'ın Türk ekonomisi için en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyen politikasının farkında olduğunu anlatan Putin, “Türkiye’nin ŞİÖ üyesi ülkelerle çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğunu görmezden gelemeyiz. Türkiye’nin bu yapıdaki çalışmalarını her şekilde memnuniyetle karşılayacağız.” dedi.

DOĞALGAZIN YÜZDE 25’İ RUS RUBLESİ OLARAK ÖDENECEK

Putin, Rus gazının Türkiye’ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25’inin Rus rublesi olarak yapılmasıyla ilişkin anlaşmanın da yakında yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin de arttığını söyleyen Putin, Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına satmasına yönelik adımlar atılabileceğini belirtti.

"UMUT DUYUYORUM"

Rus basınına göre, daha önce Ukrayna tahılının zengin ülkelere gittiğini ve fakir ülkelere ulaşmadığını vurgulayan Rus lider, "Ukrayna tahılının yoksul ülkelere gideceğinden büyük umut duyuyorum" ifadesinde bulundu.

Putin, Akkuyu nükleer santrali inşaatına ilişkin anlaşmanın dün imzalandığını söyledi.

Putin ayrıca, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.