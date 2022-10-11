Erdoğan ve Putin'den bir görüşme daha
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana'da bir araya geleceğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana'da bir araya geleceğini açıkladı.
Lavrov, 'ABD, Putin - Biden görüşmesi önerirse değerlendiririz' ifadelerini kullandı.
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