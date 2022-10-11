Erdoğan ve Putin'den bir görüşme daha

Şehirden ormana kaçtı... Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı

1 Ocak'ta başlıyor: Konaklama vergisinde detaylar belli oldu

Bakan Varank'tan TOGG'un fiyatı için iddialı açıklama

Kılıçdaroğlu: ''Kasım ayında herkes her şeyi duyacak''