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Erdoğan'dan Macron'a Gazze telefonu

Erdoğan'dan Macron'a Gazze telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bögedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bölgedeki son durum ile atılması gereken adımların ele alındığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bögedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu, onlara yardım ulaştırmak için Türkiye'nin çaba gösterdiğini, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini ve samimiyetle yaklaşılması durumunda hem bölgeyi hem de dünyayı rahatlatacak bir çözümün bulunabileceğini ifade etti."

Etiketler recep tayyip erdoğan erdoğan macron Emmanuel Macron filistin gazze israil ortadoğu
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