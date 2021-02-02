Ermenistan ateşle oynuyor! Sınırda yine ateşkes ihlali

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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyündeki birliklerinin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığı ifade edildi.
Açıklamada, Ermenistan birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği belirtildi.
AA
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