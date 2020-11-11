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  3. 11 Kasım 2020 21:08

Ermenistan muhalefeti Paşinyan'ı istifaya davet etti

Ermenistan’da Dağlık Karabağ yenilgisinde faturayı Başbakan Nikol Paşinyan’a kesen muhalefet, istifa için gece yarısına kadar süre verdi.

Ermenistan muhalefeti Paşinyan'ı istifaya davet etti
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Ermenistan’da Dağlık Karabağ’da yenilgiyi kabul edip anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı muhalefet ayaklandı. Göstericiler ile polis arasında gün boyunca Özgürlük Meydanı’nda arbede yaşanırken, protesto çağrısı yapan 17 muhalif siyasi parti temsilcilerinden yeni bir açıklama geldi.

GECE YARISINA KADAR SÜRE VERDİLER
Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’a "teslim edildiğini" söyleyen muhalefet üyeleri gece yarısına kadar Paşinyan’ın istifa etmesini istedi.

Paşinyan’a gözdağı vermeye devam eden muhalefet, protestolara devam edeceklerini de duyurdu. Erivan’da göstericiler halen protestolarına aralıklarla devam ederken, Ermeni polisi özellikle parlamento binası önünde aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor. 

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