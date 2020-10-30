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  3. 30 Ekim 2020 09:04

Ermenistan ordusun ağır darbe

Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna yönelik operasyonları devam ediyor. Azerbaycan ordusunun, yapılan ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Ermenistan ordusun ağır darbe
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Azerbaycan Ordusu'nun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar sürüyor. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA ASKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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