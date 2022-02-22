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Esad rejiminden Rusya'ya destek

Esad rejiminden Rusya'ya destek

Rusya'nın Donbas'taki iki bölgeyi tanıma kararı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin tepkisini çekti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ise, Rusya'yı desteklediklerini açıkladı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.

ESED REJİMİ, RUSYA'YA DESTEK ÇIKTI
Bu karara birçok ülke tepki gösterirken, Suriye'den ise Rusya'ya destek geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün Moskova'daki toplantısında yaptığı açıklamalarda Donbas bölgesindeki ayrılıkçıların Rusya tarafından resmi olarak tanınması hakkında konuştu. Rusya'nın aldığı bu karara sonuna kadar destek verdiklerini belirten Mikdad, ayrılıkçı gruplarla iş birliği yapacaklarını açıkladı.

"BATILI ÜLKELER TERÖRÜ DESTEKLİYOR"
Mikdad konuşmasının devamında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tavırlarının Suriye iç savaşı sırasında aldığı tavırlara benzediğini belirterek konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara şu sözlerle devam etti: "Batı'nın bugün Rusya'ya karşı yaptığı, terör savaşı sırasında Suriye'ye yaptığına benziyor. ABD ve Batılı ülkeler Suriye'de Orta Doğu ve dünyayı tehdit eden terörü desteklemeye devam ediyor."

AA

Etiketler rusya esad rejimi ukrayna
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