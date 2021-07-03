  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Esad yine sivilleri vurdu: 8 ölü!

Esad yine sivilleri vurdu: 8 ölü!

Esad yine sivilleri vurdu: 8 ölü!

Esad rejimi İdlib'in kırsalında toplu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 8 sivil hayatını kaybetti. 10 sivil ise yaralandı.

Esad rejiminin İdlib'deki sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Rejim, bu kez İdlib’in güney kırsalını topsaldırısıyla hedef alarak sivillerin evlerini vurdu. Saldırı sonucu Ablin köyünde aynı aileden 5, Biylon köyünde 2, Belchon köyünde ise 1 çocuk olmak üzere toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları çevredeki hastaneye kaldırırken, saldırıda hasar alan evlerin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

 

Etiketler esad rejimi beşar esad esad suriye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den ''15 milyon TL ceza garantili'' EDS ihalesi
Animasyon değil, montaj değil! Okyanus alev alev yandı
Can Yaman ve Diletta Leotta'nın evlilik tarihi belli oldu
Ünlü çiftin Bodrum'daki ''aşk kaçışı'' kamerada
Tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı
Sergen Yalçın istedi, yönetim bitirdi! İşte Beşiktaş'ın yeni 7 numarası!
Korkunç kaza! Hız göstegesi 280'de takılı kaldı
Peker'in iddialarında gözden kaçan detayı anlattı
MEB'te TÜGVA seferberliği
Elmalı davasındaki çocukların öz babasından davanın seyrini değiştirecek ifade