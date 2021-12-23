Esad yönetiminden Suriyelilere de Türkiye'ye de müjde!

Suriye, ülke dışındaki yurttaşlarının geri dönmesini sağlamak için af gibi kolaylıkların sağlanacağını duyurdu. Şam yönetimi yaptırımların geri dönüşlerin önündeki engel oluşturduğunu açıkladı.

Moskova ve Şam arasında Suriye-Rusya Koordinasyon Heyetleri Ortak Toplantısı başladı. Şam yönetimi toplantıda başta af olmak üzere geri dönmek isteyen Suriyelilere kolaylıklar sağlanacağını duyurdu.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Konferanslar Sarayı’nda ve Moskova’daki Rusya Federasyonu Ulusal Savunma Komuta Merkezi’nde çevrimiçi video ile düzenlenen toplantıda 'Suriye'ye yönelik yaptırımların geri dönüşleri engellediği' söylendi. Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre ülkenin Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf toplantıda yaptığı konuşmada, “Bu, yerinden edilmiş Suriyelilerin anavatana geri dönüşleri için uygun koşulların sağlanmasına yönelik ortak çabaların takibi çerçevesinde geliyor ve Suriye’ye uygulanan yasa dışı yaptırımlar da geri dönme çabalarını engelliyor” ifadelerini kullandı.