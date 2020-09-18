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  3. 18 Eylül 2020 19:41

Eşinin ameliyatla kesilen bacakları torbayla verildi

Ukrayna’da Novobuzka Merkez Hastanesi’nde hastanın ameliyatla kesilen bacaklarının eşine torba içinde teslim edilmesi ülkede infial yarattı.

Eşinin ameliyatla kesilen bacakları torbayla verildi
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Olay, Ukrayna’nın Mıkolayiv kentinde meydana geldi. Novobuzka Merkez Hastanesi’nde bir kişinin ameliyatla kesilen bacakları, bir torbada içerisinde eşine teslim edildi. Ülkede infial yaratan olayda, hastanenin kadına bacakları teslim ettiği sırada ne yapması gerektiği de belirtildi. Torbayı alan kadının ilk başta yaşadığı durumun farkına varamadığı, daha sonra bayıldığı aktarıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanede geri dönüşüm ve imha merkezinin bulunmadığı ifade edildi. Hastanedeki görevlilerin kadına gerekli talimatları verdiği ancak kadının durumu tam olarak anlayamadığı belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü, olayın mahkemeye taşındığını ve geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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