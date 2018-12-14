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  3. 14 Aralık 2018 10:29

Eşinin cinsel isteklerinden sıkılan yaşlı kadının korkunç planı

Avusturya'da 62 yaşındaki kadın, 73 yaşındaki eşinin cinsel isteklerinden sıkıldığı için eşine gereğinden fazla uyku hapı vererek eşinin ölümüne yol açtı.

Eşinin cinsel isteklerinden sıkılan yaşlı kadının korkunç planı
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Avusturya'da 62 yaşındaki Silvia M., 73 yaşındaki kocası Heinz P.'nin cinsel isteklerinden bıktığı için kocasına erkenden uyuması için 4 adet uyku hapı verdi.

CESEDİ DE ÇÖPE ATTI

Kocasının öldüğünü gören Silvia, eşinin cansız bedenini çöpe attı. 73 yaşındaki yaşlı adamın cesedi, üç hafta çöpte kaldı.

Silvia, mahkemede kocasının cinsel isteklerine daha fazla katlanamadığı için kocasına dört adet uyku hapı verdiğini söyledi. Yaşlı kadın, niyetinin kesinlikle kocasını öldürmek olmadığını da sözlerine ekledi. Mahkemede yüzünü kapatan Silvia, yedi yıl hapis cezası aldı.

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