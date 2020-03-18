Eurovision 2020 iptal edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsü dünyaca ünlü etkinlik, yarışma ve festivallerinin iptali nedeni olmaya devam ediyor.

Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bu yıl 65’incisinin düzenlenmesi planlanan 2020 Eurovision Şarkı Yarışması, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle iptal edildi. Bir önceki yılın kazanını Hollanda şarkı yarışmasına bu yıl beşinci kez ev sahipliği yapacaktı. Geçtiğimiz yıl İsrail’de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı Duncan Laurence’in söylediği “Arcade” adlı şarkı ile Hollanda kazanmıştı.

Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nın katılımcı ülkeler tarafından uygulanan korona virüsü tedbirleri kapsamında 2021 yılına kadar ertelendiği bildirildi ve bu kararın çok zor alındığını duyurdu. Avrupa’yı saran koronavirüs sebebiyle organizasyonun iptal edilmesinin büyük bir üzüntüye neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rotterdam'daki Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptalini duyurmak zorunda olduğumuz için büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Eurovision Şarkı Yarışması'nın devam etmesini sağlamak için birçok seçenek araştırdık ve şartlar nedeniyle kararı çok zor aldık. 64 yıldır düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı gibi Mayıs ayında gerçekleştiremeyeceğimiz için çok üzüldük" ifadeleri kullanıldı.