Filmleri aratmayan olay: Define haritası internete düşünce olanlar oldu

Hollanda'da üstünde kırmızı çarpı işareti atılmış bir hazine haritasının internete düşmesi sonucu yüzlerce kişi haritanın gösterdiği konuma akın etti.

Her şey internete sızdırılan bir define haritasıyla başladı...

Naziler tarafından Hollanda’da gömüldüğü düşünülen hazine, define avcılarını harekete geçirdi.

"Define heyecanı"nın merkezi, Hollanda’nın Ommeren köyü oldu. Onlarca define avcısı, servet bulma umuduyla bu köye akın etti.

Nazi Almanyası döneminden kalma definenin, altın ve mücevherlerle dolu olduğu düşünülüyor. Değerinin ise 11 milyon euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Uzun süredir aranan hazinenin akıbeti hala belli değil.

Gerçek olmadığını düşünen de var, çoktan bulunduğunu savunan da...

“Bence hazine, savaşın sonlarına doğru kazılıp çıkartıldı ama bunu kanıtlayan bir şey yok elimizde. Bu yüzden aramaya devam ediyoruz. Bu hikâye henüz bitmedi.”

Hollanda’da polis, izinsiz yerlerde kazı yapan define avcılarına müdahale edilebileceği konusunda uyarı yaptı.