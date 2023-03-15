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Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
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İletişim Başkanlığı, NATO görüşmeleri kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri yeniden başlamıştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." denildi.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.

DHA

Etiketler finlandiya türkiye nato recep tayyip erdoğan
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