Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanlığı, NATO görüşmeleri kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri yeniden başlamıştı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." denildi.
İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.
DHA
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