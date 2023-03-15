Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı, NATO görüşmeleri kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri yeniden başlamıştı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir." denildi.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.

DHA