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Fransa'da demir yolu çalışanları grev yapacak

Fransa'da demir yolu çalışanları grev yapacak
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Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla Fransız demir yolu şirketi (SNCF) çalışanları, 15-18 Şubat tarihlerinde greve gidecek.

Fransa ulusal basındaki haberlere göre, Sud Rail ve CGT sendikaları, demir yolu işçileri için çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaşlarında artış ve erken emekli olma talebiyle grev çağrısı yaptı. Sendikalar, 3 gün sürecek greve katılma oranının yüzde 70 ila 90 olacağını tahmin ediyor.

İşçi sendikası FO Cheminots'un sekreteri Daniel Ferte, SNCF'nin tren başına 2 çalışan sözü verdiğini ancak bu durumun tüm seferlerde uygulanmadığını belirterek yoğun çalışma saatlerinden şikayet etti.

Ferte, hafta sonu ve resmi tatillerde çalışmalarının yanı sıra her gün değişen düzensiz çalışma saatlerinden de memnun olmadıklarını belirtti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, Fransızların grevin bir "hak" olduğunu bildiklerini ancak çalışmanın da bir "sorumluluk" olduğunu vurgulayarak ülkede hemen hemen her tatil döneminde grev yapan demir yolu çalışanlarının tutumuna yönelik "artık alışkanlık haline getirilen grevlerin, şirketin itibarına zarar verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Fransızlar kış tatillerine denk gelen grevde, seferlerin aksamasından endişelenirken SNCF yüksek hızlı trenlerin her iki seferinden birini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Etiketler fransa demir yolu çalışanlar
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