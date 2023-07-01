Fransa'da polislerden ''Savaştayız'' mesajı: Gözaltılar artıyor

Dünyanın gözü Fransa'da 17 yaşındaki Nael'in polis tarafından öldürülmesi sonrası patlak veren şiddetli protestolara çevrilmişken gözaltı sayılarının yükseldiği haberleri geliyor.

Fransa sokakları yangın yerine döndü. Ülkenin birçok kentinde mağazalar yağmalanıyor, bankalar ateşe veriliyor. Olayların boyutu giderek farklı bir hal alırken gözaltı sayısı da giderek yükseliyor. 17 yaşındaki Nael M.'nin polis tarafından öldürülmesine öfkelenen protestoculara polis müdahalesi de giderek arttı.



GÖZALTI SAYISI HIZLA ARTIYOR

Protestoların dördüncü gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

ONLARCA POLİS VE JANDARMA YARALANDI

Öte yandan olayların başlangıcından bu yana 79 polis ve jandarma yaralandı.

POLİSLERDEN "SAVAŞTAYIZ" MESAJI

Öte yandan The Telegraph'ın aktardığına göre; Fransız polisi şu anda "vahşi haşarat sürüleriyle savaş halindeyiz" açıklamasını yaptı.

Ülkenin en büyük iki polis sendikası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın düzeni yeniden sağlamaması halinde isyan çıkarmakla gözdağı verdi.

Polisler, "Bugün savaşta olduğumuz için polis de çatışmada. Yarın ise direnişte olacağız ve hükümet bunun farkında olmalı" dedi.