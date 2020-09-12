Fransa'da Sarı yelekliler yeniden sokaklarda!

Fransa’da 2018 yılında başlayan ve koronavirüs nedeniyle duran Sarı Yelekliler protestoları tekrar alevlendi. Göstericiler, başkent Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe başladı. Kentte metro seferleri durdurulurken; Champs-Elysees Meydanı, güvenlik gerekçeleriyle kapatıldı.

Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar 54 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca göstericilerin Paris merkezli BFM TV kanalının binasına girdiği aktarıldı.