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  3. 12 Eylül 2020 16:56

Fransa'da Sarı yelekliler yeniden sokaklarda!

Fransa’da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Sarı Yelekliler protestoları yeniden başladı.

Fransa'da Sarı yelekliler yeniden sokaklarda!
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Fransa’da 2018 yılında başlayan ve koronavirüs nedeniyle duran Sarı Yelekliler protestoları tekrar alevlendi. Göstericiler, başkent Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanarak yürüyüşe başladı. Kentte metro seferleri durdurulurken; Champs-Elysees Meydanı, güvenlik gerekçeleriyle kapatıldı.

Öte yandan, Paris Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar 54 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca göstericilerin Paris merkezli BFM TV kanalının binasına girdiği aktarıldı.

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