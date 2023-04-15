Fransa'yı karıştıran emeklilik reformu yasalaştı

Fransa'da protesto gösterilerine neden olan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin emeklilik yaşını iki yıl artıran tartışmalı yasa tasarısını imzaladı.

Söz konusu yasa, Anayasa Konseyi'nin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak.

Konseyin kararı ülkede ciddi tepkilere yol açmıştı.

Yerel basın, Macron'un hafta başında açıklama yapacağını aktardı.

KONSEYİN KARARI ÜLKE SOKAKLARINDA ÖFKEYE YOL AÇMIŞTI

Öte yandan dün sendikalar Macron'un salı günü Elysee Sarayı'nda görüşme teklifini reddederek hükümetle 1 Mayıs'a kadar görüşmeyeceklerini belirmişti.

Konseyin kararından sonra muhalefetten tepkiler yağmış; Fransızlar Paris, Lyon, Rennes ve Nantes kentleri başta olmak üzere, ülke genelinde sokağa inmişti.

Paris'te göstericiler çöp bidonlarını ateşe vermiş, kamu mallarını tahrip etmişti. Nantes'da reform kaşıtları valiliğe cam şişeler fırlatmıştı. Rennes sokakları karışmış, polis göstericilerin ateşe verdiği karakoldaki yangını TOMA'yla söndürmüştü.

MİLLETVEKİLİNE COPLA MÜDAHALE

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteride polis, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Antoine Leaument'a copla müdahalede bulundu.

Leaument, Twitter'da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Paris'teki emeklilik reformu karşıtı gösteride polisin cop darbelerine maruz kaldığını belirtti.

Milletvekili Leaument, "cop darbesi olsun olmasın, hiçbir şeyin kendisini emeklilik reformuna karşı mücadeleden vazgeçtiremeyeceğini" vurguladı. Leaument, muhalif bir milletvekilinin bu tarz cop darbeleri almasının Fransa'da hukukun üstünlüğü konusunda çok şey söylediğini ifade etti.

SÜREÇ

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

ÜLKE GENELİNDE BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu.

Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

AA