Fransız polisinin şiddet uyguladığı Türk gencinden kötü haber

Fransa'da bitmek bilmeyen polis şiddetinin son kurbanı bir Türk genci oldu. Polis aracının motosikletine çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Türk gencinin beyin ölümü gerçekleşti.

Fransa'nın başkenti Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Elancourt kentinde dün akşam polis aracının karıştığı olayda 16 yaşındaki S.Ş. ağır yaralanmış; olaya ilişkin 2 polis gözaltına alınırken, biri "polisin dur ihtarına uyulmadığı" gerekçesiyle olmak üzere 2 soruşturma açılmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ailenin avukatı Yassine Bouzrou, S.Ş.'in beyin ölümünün gerçekleştiğini ve medyada polisin perspektifinden yer alan, "gencin polislerin aracına vurduğu" yönündeki iddiaları yalanladı.

Bouzrou, polislerin araçlarıyla S.Ş.'i takip ettiğini belirterek, olayla ilgili "kasten adam öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

S.Ş.'in amcası N.Ş., AA muhabirine konuştu.

Amca N.Ş., dün yerel saat ile 18.00 sularında gelen telefon üzerine yeğeni S.Ş.'in kaza yaptığı olay yerine gittiğini belirtti.

Olayın Elancourt kentinde belediyenin yakınında gerçekleştiğini ifade eden N.Ş. , olay yerine vardığında S.Ş.'nın bulunduğu noktadan 100 metre uzaklıkta tutulduklarını kaydetti.

N.Ş., "Bizi hiçbir şekilde yanaştırmadılar. S.Ş. orada, beyin ölümüne girene kadar beklettiler." dedi.

Polislerin olay yerindeki okul ve binaların kameralarına müdahale ettiğini anlatan N.Ş., olup biteni görgü şahitlerinden öğrendiğini ifade etti.

N.Ş., tanıkların ifadelerinden yola çıkarak, uyarı vermeden bir polis aracının motosiklet süren yeğeninin yolunu kestiğini ve S.Ş.'nın bu nedenle ön kaportaya çarptığını söyledi.

Ayağa kalkan yeğenine ikinci bir polis aracının gelip çarptığını söyleyen N.Ş., S.Ş.'nın yarım saatten fazla bir süre yerden kaldırılmadığını ifade etti.

N.Ş., polislerin yeğenine kalp masajı yaptığını, orada bulunan bir vatandaşın itfaiyeyi çağırdığını belirtti.

Yeğeninin olay yerine 5 ve 10 dakika mesafedeki hastaneler yerine, 1,5 saat uzaklıktaki bir hastaneye kaldırıldığını aktaran amca N.Ş., yeğeninin yaşam destek ünitesinden fişini çektirmemek için hastaneyle tartıştıklarını ve 3-4 gün kazandıklarını anlattı.​​​​​​​

N.Ş., "Şu anda yeğenim beyin ölümüne girmiştir. Biz de yeğenimi Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Çünkü burada hiçbir şekilde, hastaneye güvenmiyoruz. Hastane şu anda yeğenimin fişini çekmek istiyor." dedi.

Olay sonrası gözaltına alınan 2 polisin serbest bırakılmasına tepki gösteren N.Ş., "S.Ş. efendi, merhametli ve yardımsever bir çocuk." dedi.

AA