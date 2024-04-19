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Gazze'de can kaybı 34 bin 12’ye, yaralı sayısı ise 76 bin 833’e yükseldi

Gazze'de can kaybı 34 bin 12’ye, yaralı sayısı ise 76 bin 833’e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 196. gününde devam ederken, can kaybı 34 bin 12'ye, yaralı sayısı ise 76 bin 833'e yükseldiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 196 gündür devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 42 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 12’ye, yaralı sayısının ise 76 bin 833’e yükseldiği kaydedildi.

Etiketler İsrail gazze saldırı
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