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Gazze’de can kaybı 35 bine dayandı

Gazze’de can kaybı 35 bine dayandı
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 943’e, yaralananların sayısı 78 bin 572’ye yükseldi.

Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenleyen ve sivillerin sığındığı her yeri hedef alan İsrail, katliamına aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 6 saldırıda 39 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 58 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

YARALI SAYISI 78  BİNİ AŞTI

Bölgede 217 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 34 bin 943’e, yaralı sayısının da 78 bin 572’ye yükseldiği kaydedildi.

Etiketler gazze Gazze'de can kaybı ölüm
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