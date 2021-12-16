Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan Ukrayna sınırına askeri yığınak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarında yaptığı askeri yığınakla ilgili açıklama yaptı.

Son Dakika: yaptığı açıklamada "Durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine, devam ediyor." ifadelerini kullandı. ALMANYA'DAN RUSYA'YA GÖZDAĞI

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dün yapmış olduğu açıklamada Rusya'ya gözdağı vermişti. Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri varlığını artırmasından duyduğu endişeyi belirten Scholz, "Toprak bütünlüğünün ihlal edilmesinin bedeli yüksek olur." ifadelerini kullanmıştı.