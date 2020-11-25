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  3. 25 Kasım 2020 09:31

Gizli mezarda 113 ceset çıktı

Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde toplu mezarda 113 ceset bulundu. Ülkede daha önce de gizli mezarlarda, 6 bin 900 ceset çıkarılmıştı.

Gizli mezarda 113 ceset çıktı
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Meksika basınında çıkan habere göre, Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Jalisco'ya bağlı El Salto kentindeki bir arazide yapılan aramalarda toplu mezarda 103 cesedin tespit edildiği belirtildi. 

Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemelerde ikisi kadın 30 kişinin kimliği aileleri tarafından teşhis edildi. 

Diğer cesetler üzerinde kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. 

Meksika İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonunun ekim ayında yayınladığı rapora göre, Jalisco'da 2006-2020 yılları arasında yapılan kazılarda bulunan gizli mezarlarda 897 ceset tespit edildi. 

 Ülke genelinde ise 2006'dan bu yana yapılan kazılarda 4 bin 92 gizli mezardan toplamda 6 bin 900 kişiye ait cesetler çıkarıldı. 

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