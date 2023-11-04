Hamas liderinin evi bombalandı

Hamas’ın medya kuruluşu Mescid-i Aksa Radyosu, İsrail’e ait SİHA’ların (silahlı insansız hava aracı) Hamas lideri İsmail Haniye’nin Gazze’deki evini vurduğunu duyurdu.

Hamas’ın medya kuruluşu Mescid-i Aksa Radyosu'ndan yapılan açıklamada Haniye’nin o sırada evde olmadığına vurgu yapıldı. 2019 yılından beri Türkiye ve Katar’da yaşayan Haniye’nin aile üyelerinin saldırı anında evde olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.