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Hamas: ''Netanyahu'nun tuzağına düşmeyin''

Hamas: ''Netanyahu'nun tuzağına düşmeyin''
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Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun işgali uzatmak için oyunlar oynadığını belirterek, ''Yeni önerilere ihtiyacımız yok; şu anda ihtiyaç duyulan şey Netanyahu ve hükümetine baskı yapmak ve onları üzerinde anlaşmaya varılanları yerine getirmeye zorlamaktır'' açıklamasında bulundu.

Hamas’a ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Yeni önerilere ihtiyacımız yok; şu anda ihtiyaç duyulan şey Netanyahu ve hükümetine baskı yapmak ve onları üzerinde anlaşmaya varılanları yerine getirmeye zorlamaktır. Netanyahu'nun tuzağına ve müzakereleri halkımıza yönelik saldırganlığı uzatmak için kullanan oyunlarına düşülmemesi konusunda uyarıyoruz. Netanyahu'nun Selahaddin ekseninden (Philadelphi) çekilmeme kararı bir anlaşmayı engellemeyi amaçlamaktadır” denildi.

 

 

DHA

Etiketler Hamas İsrail netanyahu
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