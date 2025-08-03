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Hamas silah bırakma iddialarını yalanlayıp şartını açıkladı

Hamas silah bırakma iddialarını yalanlayıp şartını açıkladı
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Hamas, silah bırakmayı kabul ettikleri iddialarına cevap olarak, İsrail işgali devam ettiği sürece silah sahibi olmalarının ulusal ve yasal bir hak olduğunu bildirdi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 'Hamas silah bırakmayı kabul etti' dediği yönündeki haberlere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ‘işgal devam ettiği sürece direniş ile silahların ulusal ve yasal bir hak olduğu’ kaydedilerek, bunun uluslararası normlarla teyit edildiği aktarıldı.

Filistin halkının ulusal haklarını tam olarak kazanmadığı sürece silah bırakmalarının söz konusu olmayacağını belirten Hamas, "Ulusal haklarımızın başında da başkenti Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması geldiğini yeniden teyit ederiz" ifadesini kullandı.

 

DHA

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Etiketler İsrail Hamas filisitn gazze
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