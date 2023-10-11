Hamas’ın kaçırdığı Alman genç kızın annesinden şok iddia

İsrail'de düzenlenen bir müzik festivaline Hamas tarafından yapılan kanlı baskında kaçırılıp kamyonet arkasında teşhir edilerek zafer turu atılan 22 yaşındaki genç kızın annesi, kızının hayatta olduğuna dair bilgiler aldığını söyledi.

Hamas’ın İsrail’de bir müzik festivaline yaptığı baskında kaçırdığı insanlar arasında 22 yaşındaki Alman vatandaşı Shani Louk da vardı. Hamas üyeleri kadının bedenini teşhir ederek zafer turu atmış söz konusu görüntüler tüm dünyada infial yaratmıştı.

Almanca yayın yapan Blick’in haberine göre, Filistinli kaynakların kendisiyle irtibat kurduğunu öne süren anne Ricarda Louk; kızının başından aldığı ağır yaraların ardından Gazze’de bir hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Alman televizyon kanalı NTV’ye bir video mesaj gönderen anne, “Shani’nin hayatta olduğuna dair daha fazla bilgiye sahibiz” dedi. Anne bu bilgiyi Filistinli kaynaklardan aldığını da belirtti. Bilgilerin doğruluğu henüz teyit edilemedi.

ÇOK SAYIDA REHİN ALINDI

Shani, Cumartesi günü Gazze yakınlarındaki Nova müzik festivaline düzenlenen saldırıda kaçırılan çok sayıda kurbandan biriydi. Hamas üyeleri, festival alanına yaptıkları baskında 260 silahsız sivili öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamış ve kurbanların bir kısmını da rehin olarak beraberinde Gazze’ye kaçırmıştı.

SAÇLARINDAN VE DÖVMELERİNDEN TANIDI

Sosyal medyaya düşen videolardan birinde 22 yaşındaki genç kız bir kamyonetin üzerinde, Hamas militanlarının ayaklarının altında, bacakları bükülmüş ve baygın halde görülüyordu. Genç bir Filistinli ise yanından geçerken onun hareketsiz bedenine tükürüyordu. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Ricarda Louk, uzun rastalı saçları ve dövmeleri nedeniyle görüntülerdeki kadının kızı olduğundan en başından beri emindi.