  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hayvanat bahçesinden aslan kaçtı! Polis ''evlerinizden çıkmayın'' uyarısı yapıyor

Hayvanat bahçesinden aslan kaçtı! Polis ''evlerinizden çıkmayın'' uyarısı yapıyor

Hayvanat bahçesinden aslan kaçtı! Polis ''evlerinizden çıkmayın'' uyarısı yapıyor
Güncelleme:

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, başıboş gezdiği belirtilen bir aslan nedeniyle evden çıkılmaması uyarısında bulundu.

Almanya'da Brandenburg eyalet polisi, Berlin'in güneyindeki Stahnsdorf, Kleinmachnow ve Teltow ilçelerinde yaşayanlara sokağa çıkılmaması uyarısı yaparak, evcil hayvanların da evden çıkarılmamasını tavsiye etti.

Polis sözcüsü Daniel Keip, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Görgü tanıkları gece yarısı yırtıcı bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Elimize görüntüleri de ulaştı. Görüntülere göre bu bir dişi aslan. Şu anda gerçekliğinden şüphe etmemiz için bir neden yok" dedi.

Vahşi hayvanın nereden geldiğinin hala tam olarak bilinmediğini, hayvanat bahçeleri, hayvan parkları, sirkler ve hayvan barınma tesislerinin kontrol edildiğini bildiren polis, bölgede hem havadan hem karadan arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydetti.

Yabani hayvanın bulunması durumunda anestezi iğnesi kullanılması ya da vurulması konusunda duruma göre karar verileceği belirtildi.

 

Etiketler aslan berlin almanya polis hayvanat bahçesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurun bir zam daha geliyor
Emeklilik sistemi bir kez daha değişiyor; prim gün sayısı düşecek!
Sosyal medyanın güzel fenomeni polis olarak atandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
YKS sonuçları açıklandı; tercihler başlıyor
Önce çöl sıcakları, ardından yağmur geliyor!
ÖTV zammına ''kirli bir operasyon'' diyen AK Partili Külünk yeni vergi istedi
Hadise dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle ortalığı kasıp kavurdu
''Benzinin fiyatı 40 TL'yi geçecek!''
5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer sırrını açıkladı