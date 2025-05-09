Hindistan - Pakistan çatışmasında ''Türkiye'' iddiası

Hindistan ordusu, Pakistan'ın 36 noktaya 300-400 Türk yapımı İHA ile sızma girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Nükleer silaha sahip iki komşu ülke Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilim sürüyor. Hindistan ordusundan Albay Sofiya Kureyşi, Pakistan ile devam eden çatışmalara ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kureyşi, Pakistan ordusunun 36 noktada sızma girişimi amacıyla 300-400 civarında Türk yapımı İHA kullandığını iddia etti.

Kureyşi, "Pakistan ordusu 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece, askeri altyapıyı hedef almak amacıyla tüm batı sınırında Hindistan hava sahasını defalarca ihlal etti. Pakistan ordusu bunlarla da kalmayıp Kontrol Hattı boyunca ağır kalibreli silahlarla da ateş açtı. 36 noktada 300-400 civarında İHA kullanılarak sızma girişiminde bulunuldu. Bu tür büyük çaplı hava saldırılarının amacının, hava savunma sistemlerini test etmek ve istihbarat toplamak olabileceği düşünülüyor. İHA'ların enkazına ilişkin inceleme yapılıyor. İlk raporlar, bunların Türk Asisguard Songar İHA'ları olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN: HİNDİSTAN'A AİT 77 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, gece saatlerinden bu yana Hindistan'a ait 48 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi. Toplam düşürülen İHA sayısının 77'ye yükseldiği aktarıldı. İHA'ların Pakistan hava sahasını ihlal ettiği vurgulandı. Güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun Hindistan saldırganlığına "uygun bir yanıt" verdiğini belirtti.



Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamada, çarşamba gününden perşembe akşamına kadar Hindistan'a ait en az 29 İHA'nın düşürüldüğü belirtilmişti.

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