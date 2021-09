Hollanda'da oklu saldırı dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin evinin balkonundan yoldan geçenlere Tatar yayı ile ok attığı belirtildi. Görüntülerde bir kişinin evinin balkonunda çevredekilere ok attığı görülüyor.

Şüpheli Hollanda polisinin operasyonu ile yaralı olarak yakalandı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Başka bir haber kaynağına göre iki kişinin tam olarak nasıl öldüğü ise belirsizliğini koruyor. Bazı kaynaklar bir tatar yayı tarafından ölümlerin gerçekleştiğini, bazı kaynaklar da bıçaklanarak öldürüldüklerini kaydediyor.

There are lunatics in our little country too, the man shot at people with a crossbow. There are 2 dead and one seriously wounded. It is just bizarre, you would think this one had a psychosis. No sane person does something like that, does he?#almelo pic.twitter.com/m2bnxhVXXX