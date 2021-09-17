Hollanda'da oklu saldırı dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

Hollanda'nın batısındaki Almelo şehrinde meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, saldırganla birlikte 2 kişi yaralandı.

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin evinin balkonundan yoldan geçenlere Tatar yayı ile ok attığı belirtildi. Görüntülerde bir kişinin evinin balkonunda çevredekilere ok attığı görülüyor.

Şüpheli Hollanda polisinin operasyonu ile yaralı olarak yakalandı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Başka bir haber kaynağına göre iki kişinin tam olarak nasıl öldüğü ise belirsizliğini koruyor. Bazı kaynaklar bir tatar yayı tarafından ölümlerin gerçekleştiğini, bazı kaynaklar da bıçaklanarak öldürüldüklerini kaydediyor.

There are lunatics in our little country too, the man shot at people with a crossbow. There are 2 dead and one seriously wounded. It is just bizarre, you would think this one had a psychosis. No sane person does something like that, does he?#almelo pic.twitter.com/m2bnxhVXXX — Vino-Lilly (@VinoLilly) September 17, 2021

''AKLI BAŞINDA İNSAN BUNU YAPMAZ''

Öte yandan bir Twitter kullanıcısı ise söz konusu adamın fotoğrafını paylaşarak, ''Bizim küçük ülkemizde de deliler var, adam arbaletle insanlara ateş etti. 2 ölü ve bir ağır yaralı var. Aklı başında hiçbir insan böyle bir şey yapmaz, değil mi?'' ifadelerini kullandı.

ARBALET (TATAR YAYI) NEDİR?

Arbalet; Tatar yayı, kundaklı yay veya kurmalı yay olarak da bilinir ve ergonomik bir tahta gövdeye eklenmiş yaydan oluşan bir kısa mesafe silahıdır. Çalışma prensibi, yayı gergin tutan tetiğin çekilmesiyle tahta gövdenin (kundak) üzerinde bulunan okun ileri fırlatılmasıdır. Menzili kısadır. En büyük özelliği kısa okları ve enerjisi sayesinde bütün parça levha zırhları bile çok iyi delmesidir.

Türkçede Tatar yayı denilmesinin nedeni; bu yayın anavatanı olan Çin'den Orta Asya Türklerine geçmesi ve bu şekilde Kırım Hanlığı'na ulaşmış olmasıdır.