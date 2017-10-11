Hollywood'da taciz skandalı !

Oscar ödüllü yapımcı Harvey Weinstein'in, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını kabul etmesinin ardından tacize uğrayan kadın oyuncular birer birer sessizliğini bozuyo

Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow'un da aralarında bulunduğu kadın starlar, New York Times Gazetesi'ne, 65 yaşındaki Harvey Weinstein'in kendilerini taciz ettiğini açıkladı.

"OLDUKÇA KÖTÜ BİR DENEYİM YAŞADIM"

Habertürk'te yer alan habere göre; Angelina Jolie, 'Playing by Heart' (Çapraz Hayatlar) filminin çekildiği 1988'de, 23 yaşındayken bir otel odasında Weinstein'in tacizine uğradığını söyledi. ABD'li aktris, "Gençliğimde Harvey Weinstein ile oldukça kötü bir deneyim yaşadım ve bunun sonucundan onunla bir daha asla çalışmadım. Onunla çalışan kadınları da uyardım. Kadınlara yönelik böyle bir davranış hangi sektörde, hangi ülkede olursa olsun kabul edilemez" dedi.

"YATAK ODASINDA MASAJ YAPMAMI İSTEDİ"

Harvey Weinstein hakkında taciz iddiasında bulunan bir diğer isim Gwyneth Paltrow oldu. Güzel oyuncu, ünlü yapımcının tacizine, henüz 22 yaşındayken Jane Austen'in 'Emma' adlı romanının beyaz perdeye uyarlaması sırasında uğradı. 45 yaşındaki yıldız, Weinstein'in kendisini elle taciz ettiğini ve daha sonra yatak odasına geçip masaj yapmasını istediğini aktardı. Paltrow, Weinstein'in daha ileriye gitmesine izin vermediğini, odadan ayrıldığını ve yaşananları o dönemdeki erkek arkadaşı Brad Pitt'e anlattığını söyledi. Patrow, "O zaman daha çocuktum, ama çok korktum" dedi.

'8 KADINLA ÖZEL ANLAŞMA' İDDİASI

Weinstein Company'nin sahibi Harvey Weinstein, aralarında tanınmış oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kadın tarafından cinzel tacizle suçlanmış, ünlü yapımcının en az 8 kadınla yargı yoluna gitmemeleri karşılığında özel anlaşmalar yaptığı açıklanmıştı. Weinstein, iddiaların açığa çıkmasının ardından şirketin yönetim kuurlu tarafından kovulmuştu.