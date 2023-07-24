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İkinci el mağazasındaki çantadan 688 bin TL çıktı

İkinci el mağazasındaki çantadan 688 bin TL çıktı
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Belçika'da ikinci el mağazasındaki çantadan yaklaşık 23 bin avro çıktı.

Belçika basınındaki haberlere göre, çanta Belçika’nın doğusundaki Limburg bölgesinde bulunan Maasland kasabasındaki ikinci el mağazasına getirildi.

Çantanın, tekstil ürünleriyle birlikte geri dönüşüm kutularına atılan, oradan ayıklanarak satış için ikinci el mağazasına getirilen ürünlerin içinden çıktığı belirtildi.

Parayı, kullanılmış ürünlerin yeniden satış için uygun olup olmadığını inceleyen görevli fark etti. Görevli Michiel Watzeel, “Buraya gelen 10 çantadan 9’u boş çıkar. Ama bu çanta 50 avrodan 500 avroya kadar banknotlarla doluydu. Görünce gözlerime inanamadım. Önce sahte para olabileceğini düşündüm. Yöneticime haber verdim. Sonuçta toplam miktarın 22 bin 650 avro olduğunu tespit ettik. Daha önce hayatımda hiç bu kadar yüklü miktarda nakit para görmemiştim” dedi.

Paranın kime ait olduğu henüz belirlenemedi. Maasland polisi, para için kendilerine başvuran kimse olmadığını bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, “Savcılık talimatı gereği para ve çanta şu anda koruma altında” ifadesi kullanıldı.

İkinci el mağazasının müdürü Johan Vanherck, dürüstlüklerinden dolayı çalışanlarını tebrik etti. Vanherck, “Çalışanlarımız, paranın sahibinin dondurma ikram ederek kendilerine teşekkür etmesini umuyor” dedi.

Belçika’da sahipsiz mallar 5 yılın sonunda kamu mülkiyetine geçiyor. 

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