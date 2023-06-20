İkinci Titanik faciası! Titanik için yola çıkmıştı; kayboldu

Titanik’in enkazına turist taşımak için kullanılan küçük denizaltı, Atlantik Okyanusu’nda kayboldu. İngiliz milyarderin Atlantik Okyanusu’nda kaybolan denizaltıda olduğu açıklandı.

Titanik’in enkazına tur düzenlemek için kullanılan küçük denizaltı Atlantik Okyanusu’nda kayboldu. Deniz aracında 5 kişinin olduğu açıklanırken ABD’ye bağlı Boston Sahil Güvenliği tarafından denizaltıyı bulmak için arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Titanik’in enkazına turist taşıdığı sırada Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding’in olduğu ailesi tarafından doğrulandı. İngiliz basınında yer alan haberde, kaybolan denizaltının sahibi OceanGate Expeditions'ın CEO'su Stockton Rush’ın da denizaltıda olduğu iddia edildi.

Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions tarafından Titanik’in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıyı arama çalışmaları devam ederken, söz konusu denizaltıda İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding’in olduğu ailesi tarafından doğrulandı.

Harding’in üvey oğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Harding'in kaybolan denizaltıda olduğunu belirterek, dualarının üvey babası ile olduğunu ifade etti.

Harding'in sahibi olduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli havacılık şirketi Action Aviation, dün sosyal medya üzerinden Harding’in söz konusu dalışa katıldığını belirtmişti. Harding'in kendisi de dün sosyal medya hesabından denizaltıda olacağını paylaşmıştı.



Denizaltıda 5 kişi vardı

Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions tarafından Titanik’in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıya dair ABD Sahil Güvenliği açıklama yaptı. ABD Sahil Güvenliği, denizaltıda 5 kişinin olduğunu doğrulayarak, kaybolan kişilerin kimliklerini açıklamadı.

ABD Sahil Güvenliği, denizaltının Titanik’in enkazına doğru dalışa başladıktan yaklaşık bir saat 45 dakika sonra iletişimin kesildiğini belirterek, denizaltının 24 saatten uzun bir süredir kayıp olduğunu ifade etti.

Hem ABD hem de Kanada donanmalarına ait gözetleme uçakları arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Geçen hafta başlaması ve perşembe günü sona ermesi planlanan Titanik turu bu yılın 5’inci dalışıydı. Kişi başı 250 bin dolara mal olan dalış, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador eyaletinde yer alan St. John's'ta başlıyor. Titanik'in enkazına dalış ve çıkış yaklaşık 8 saat sürüyor ve denizaltının 5 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Küçük denizaltılar ile zaman zaman Titanik'in enkazını görmek için düzenlenen turlara uzmanlar ve turistler katılıyor. Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions, olaydan önce kısa bir süre önce Titanik enkazına düzenledikleri turun devam ettiğini açıklamıştı. Şirketin enkazı görmek için düzenlediği 8 günlük turun maliyetinin kişi başı 250 bin dolar olduğu biliniyor. Titanik'in enkazına dalış ve çıkış yaklaşık 8 saat sürüyor.

Titanik’in enkazı 3 bin 800 metre derinlikte

Titanik’in enkazı, Kanada’nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

İHA