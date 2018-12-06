İnfaz edilmişti... Yakalandılar !

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nedim Yaşar'ı öldürdüğü iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Kopenhag polisinden yapılan açıklamaya göre, Yaşar'ın 19 Kasım'da hayatını anlattığı kitabın tanıtımını yapmasının ardından sokakta aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan 24 ve 25 yaşlarındaki şüpheliler yarın hakim karşısına çıkarılacak.

KÖKLER BİR GANGSTERİN ÇIKIŞ YOLU

Radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı eski çetenin elebaşı 31 yaşındaki Nedim Yaşar, geçmişinden arınmak için çetelerden ayrılmak isteyen gençlere yardımlarıyla biliniyordu.

Yerel bir radyoda, "Polis Radyosu" adlı program yapan Nedim Yaşar'ın, çeteden nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı.

NEDİM YAŞAR KİMDİR?

Nedim Yaşar, 1987 yılında dünyaya geldi. Türkiye’de doğan Nedim Yaşar, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Danimarka’ya göç etti. 6. sınıfta öğretmenini bıçakla tehdit ettiği için okuldan atılan Nedim Yaşar, 17 yaşındayken gasp suçundan hüküm giydi. Danimarka'nın en tanınmış motosikletliler çetesi Los Guerreros'un başkanı olan Nedim Yaşar, baba olacağını öğrendikten sonra çeteden ayrılma kararı aldı. Nedim Yaşar bir süredir Radio24syv isimli radyoda sunuculuk yaptı. Pişmanlık yasasından yararlanan Nedim Yaşar, yerel bir radyoda yaptığı programda sık sık anılarından ve deneyimlerinden bahsediyordu. Danimarka'da organize suç örgütleriyle ilgili bir kitap çıkardı. “Rodder” (Kökler) ismini verdi bu kitabın tanıtım günüde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.