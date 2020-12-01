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  3. 01 Aralık 2020 21:42

İngiltere'de son 24 saatte 603 kişi koronadan öldü

ngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, 603 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de son 24 saatte 603 kişi koronadan öldü
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Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 603 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86, toplam can kaybı ise 59 bin 51 olarak duyuruldu.

ingiltere , koronavirüs , korona
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