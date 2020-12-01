İngiltere'de son 24 saatte 603 kişi koronadan öldü

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 430 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 603 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 643 bin 86, toplam can kaybı ise 59 bin 51 olarak duyuruldu.