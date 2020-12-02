İngiltere'den Covid-19 aşısı açıklaması: Zorunlu değil

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, herhangi bir Covid-19 aşısının gönüllü olması gerektiğini ve zorunlu hale getirilmeyeceğini söyledi. Johnson, aşıların gönüllü olup olmayacağı sorulduğunda, "İnsanları aşı yaptırmaya şiddetle teşvik ediyorum, ancak bu ülkedeki aşıları zorunlu kılmak bizim kültürümüzün veya isteğimizin bir parçası değil. Biz İşlerimizi böyle yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

Johnson, aşının bulunmasının ya da uygulanmasının virüsle mücadelenin sonu olmadığının altını çizdi.

"LOJİSTİK ZORLUKLAR VAR"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere'deki insanları Pfizer-BioNTech aşısının hızla uygulamaya konulması konusunda çok erken umutlanmamaları konusunda uyardı ve üstesinden gelinmesi gereken lojistik zorluklar olduğunu söyledi.