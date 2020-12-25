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  3. 25 Aralık 2020 08:57

İngiltere'den Türkiye'ye seyahatler kısmi olarak başladı

Koronavirüsün daha hızlı yayılan mutasyonunun tespit edilmesinin ardından uçuşların askıya alındığı İngiltere ile uçuşlar ‘özel izinli' olarak yeniden başladı.

İngiltere'den Türkiye'ye seyahatler kısmi olarak başladı
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Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar için İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı. 

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlardan sadece Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar yararlanabilecek. 

Türkiye'ye varışlarında koronavirüs (corona virüs) testi yapılacak yolcular, 7 gün boyunca karantinaya girecek. 

Özel izinli uçuşların biletleri, ilgili havayolu firmalarından doğrudan satın alınabilecek. 

 Türkiye, İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlama getirmişti. 

 

Türkiye , ingiltere , uçuşa yasak bölge
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