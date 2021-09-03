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  3. İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu

İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar... Taliban dünya manşetlerinde gündem oldu

Afgan devlet televizyonunda yayınlanan görüntüler dünya manşetlerinde gündem oldu.

Taliban düzenlediği dövüş sanatları gösterileri, bomba yüklü araçlar ve intihar yeleklerinin bulunduğu silah geçit töreniyle yine tüm dünyanın dikkatini çektiği olaylara sahne oldu.

Devlet televizyonunda yayınlanan tüyler ürpertici görüntülerde gövde gösterisi yapan Taliban, ABD yapımı silahları sergiledi. Görüntülerde, Taliban'ın uçan tekmelerle tahtaları parçaladıkları, havada uçuşan yumruklarla tabakları parçaladıkları görülüyor.

GEÇİT TÖRENİ 40 DAKİKA SÜRDÜ
Yapılan seslendirmede söz konusu tören, "Mücahidlerin askeri sanayisi" olarak tanımlandı. 40 dakikalık geçit töreni, silah sergisinin karşısındaki derme çatma bir stanttan oturup izleyen Taliban liderlerinin önünde gerçekleşti.

Taliban ordusunun 'kutlaması' olduğu düşünülen görüntülerin Kandahar'da çekildiği anlaşılıyor. Bir Taliban yetkilisi, koreografisi yapılmış film benzeri bir kavga sırasında başka bir savaşçının 'boynunu kırıyor' gibi görünürken, başka bir militanın arkadaşlarının sırtından koşarak geçtiği görüldü.

Öte yandan Taliban tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, silahlı savaşçılar hedeflere kurşun yağdırdı.

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