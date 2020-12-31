İran ve ABD arasında gerilim tırmanıyor! ''Trump'ın sonu Saddam gibi olacak''

ABD’de başkanlık görevinin devrine sayılı günler kala Başkan Donald Trump ile ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Daha önce ülke basınında çıkan haberlere göre görevde kalabilmek için İran’a savaş ilan etmeyi dahi göze aldığı iddia edilen Başkan Trump bu kez ortalığı karıştıracak bir açıklama yaptı.

Seçim sonuçlarını şaibeli bulan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin Joe Biden’ın başkanlığını resmen onaylaması beklenen 6 Ocak’ta, baskı oluşturmak için taraftarlarını Washington’da gösteri yapmaya çağırdı. Trump’ın Twitter’dan yaptığı çağrıya, aralarında aşırı sağcı ProudBoys’un (Gururlu Çocuklar) da olduğu birçok grubun olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Daha önce ülke basınında ABD’li üst düzey komutanların Trump’ın tutumundan dolayı huzursuz olduğu ifade edilmişti. İddialara göre Trump iktidarda kalmak için iç ve dış karışıklıklar çıkartmayı amaçlıyor.

ABD basınında çıkan iddialar General Michael Flynn'e dayanıyor. Flynn, başkanın sıkıyönetim ilan etme gücünü ileri sürdü ve " seçimi yeniden yapmak" için kaybettiği eyaletlerde "askeri güçleri" konuşlandırabileceğini iddia etti.

SÜLEYMANİ İDDİALARI

Irak istihbaratından sızdırılan belgelere göre, geçen yıl suikastla öldürülen üst düzey İran'lı General Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde Irak'taki ABD elçiliği ve üslerine büyük çaplı saldırılar düzenleneceği iddiası gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Uzmanlar 3 Ocak’ta Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümünde düzenlenecek bir İran saldırısının ABD Başkanı Trump’a İran’a karşı askeri güç kullanmak ve böylece görevde kalma süresini uzatmak için gerekçe verebileceğini söylüyor.

Öte yandan Basra körfezinde gerilim günden güne artmaya devam ediyor, daha önce bölgeye nükleer denizaltı gönderen ABD yönetimi bu sefer de nükleer bombadırman uçaklarını görevlendirdi.

İRAN'DAN ÇOK SERT 'SONU SADDAM GİBİ OLACAK' AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'e benzeterek "İran ile 8 yıl savaşan Saddam gibi Trump'ta bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatıyor. Saddam bizimle 8 yıl savaştı ve yok oldu. Bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatan Trump'ta önümüzdeki haftalarda tıpkı Saddam gibi yok olacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Enerji Bakanlığına ait yeni projelerin açılış törenlerinde konuştu. Ruhani, ABD'nin İran'a karşı başlatmış olduğu ekonomi terörü karşısında savaş meydanında olduklarını belirterek, "Bu hükumet, ABD ile mücadele ederken bize içeriden saldıranlar bilerek veya bilmeyerek ABD'yi desteklemektedirler.

ABD karşıtı olduklarını söyleyen ancak bize saldıranlar ABD karşıtlığında yalan konuşuyorlar" dedi. ABD karşısında milli bütünlük çağrısında bulunan Ruhani, ülke içerisinde vahdet ve birlikteliğe zarar veren her eylem ve söylemin ABD'yi desteklemek olduğunu söyledi.

'TRUMP'IN YAŞAMI DA YOK OLACAK'

Ruhani, İran'a karşı ekonomi savaşının dayatıldığını belirterek, "İran ile 8 yıl savaşan Saddam gibi Trump'ta bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatıyor. Saddam bizimle 8 yıl savaştı ve yok oldu. Bize 3 yıldır ekonomi savaşını dayatan Trump'ta önümüzdeki haftalarda tıpkı Saddam gibi yok olacak. Trump'ın sadece hükumeti değil yaşamı da yok olacak. Çünkü o tarihe büyük cinayetler ve katliamlar işlemiş utanmaz bir kişi olarak kaydedilecek" dedi.

'SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMINI ABD'DEN KESİNLİKLE ALACAKTIR'

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini unutmayacaklarını vurgulayan Ruhani, "ABD, bu acının hiçbir zaman dinmeyen bir acı olduğunu bilmeli. Süleymani'nin intikamını İran milleti ve bölge halkları ABD'den kesinlikle alacaktır" ifadesini kullandı.

Ruhani, "Düşman, Kasım Süleymani'ye yönelik bu saldırıdan kesinlikle zararlı çıktı. Bölge halkları ve direniş erleri artık daha dirençli ve mücadeleci olacak. ABD'nin bölgede sorunların kaynağı olduğu, huzur ve istikrarı bozduğu bölge halkları için artık daha anlaşılır ve net. Bu nedenle bir gün zamanı geldiğinde ABD'nin ayakları bu bölgeden kesilecektir" dedi.

İran'ın Süleymani'nin öldürülmesinin birinci yılında ABD kuvvetlerine karşı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bir süredir bölgede deniz ve havada tedbirler alıyor.

SUİKASTİN YILDÖNÜMÜ YAKLAŞIRKEN ORTAYA ÇIKAN YENİ İDDİALAR

Tahran Başsavcısı Ali Elkasimihr, Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz güvenlik şirketi "G4S"nin Kasım Süleymani suikastında ABD güçlerine istihbarat sağladığını söyledi.

İran Yargı Erki'ne ait Mizan Haber Ajansı'na göre, Elkasimihr, ABD saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'ye suikastla ilgili hukuki sürece ilişkin bilgi verdi.

Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz güvenlik şirketi "G4S"nin suikastta rolü olduğunu ifade eden Elkasimihr, "Bu dosyadaki önemli ve dikkati çekici konulardan biri de Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz güvenlik şirketi G4S'nin Kudüs Gücü komutanına suikasttaki rolüdür.

Bu şirketin unsurları, komutan Süleymani ve arkadaşları havalimanına giriş yaptığı an bu istihbaratı teröristlere (ABD güçleri) iletmiştir." dedi.

Almanya'daki ABD'ye ait bir hava üssünün de suikastta rolü olduğunu söyleyen İranlı Başsavcı, ABD güçlerine bilgi ve uçuş verileri sağlanan bu üsten Süleymani'yi hedef alan silahlı insansız hava aracının (IHA) yönetildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Elkasimihr, tüm bu kişilerin kimlik tespiti için gerekli işlemlerin sürdürüldüğünü belirtti.