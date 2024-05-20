İsrail'den Reisi'nin ölümüne ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından gözlerin çevrildiği İsrail cephesinden açıklama geldi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardıdan, gözler İsrail’e çevirmişti.

Söz konusu şüphelerin ardından İsrailli yetkili konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, Reisi’nin ölümüne ilişkin "ilgimiz yok" dedi.

Üst düzey İsrailli yetkililer Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümünün ardından karşılıklı politikalarda değişiklik beklenemeyeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.