İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Ankara bugün önemli bir konuğu ağırlayacak.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak.

Resmi ziyaret kapsamında liderler önce baş başa bir görüşme yapacak.

Heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Reisi'nin basın açıklaması yapması planlanıyor.

Terör örgütleriyle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı da Erdoğan ve Reisi'nin gündeminde olacak.