İran'ın ''füze şehri'' resmi televizyonda tanıtıldı

İran Devrim Muhafızları'nın donanma birliğine ait yeni şehri resmi televizyon kanalında tanıtıldı.

ABD, İsrail ve diğer Ortadoğu ülkeleriyle güç savaşına giren İran, bugün yeni bir füze şehri tanıttı.

Resmi televizyon, Devrim Muhafızları'nın donanma birliğine ait yeni füze şehrini Pazartesi günü ekranlara getirdi.

Haberde şehrin nerede olduğuna ilişkin bir bilgi payalşılmadı. Şehirde cruise ve balistik füzelerin yanı sıra düşmanın sinyallerini belirleyebilen araç gereç de bulunuyor.