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İran'ın yeni balistik füzesi ortaya çıktı

İran'ın yeni balistik füzesi ortaya çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da bu sabah düzenlenen askeri geçit töreninde ''Rezvan'' adı verilen yeni balistik füze tanıtıldı.

İran’ın başkenti Tahran’da bu sabah İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde “Rezvan” adlı yeni balistik füze tanıtıldı. Yüksek patlayıcı savaş başlığına sahip olduğu belirtilen Rezvan balistik füzesinin akaryakıtla çalıştığı ve bin 400 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Gerçekleşen askeri geçit töreninde Rezvan balistik füzesinin yanı sıra daha önce tanıtılan bin 450 kilometre menzile sahip “Hayber şeken” adlı balistik füze de ilk kez sergilendi.

İHA

Etiketler iran rezvan balistik füze
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