  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İspanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor

İspanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor

İspanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor

İspanya Başbakanı Sanchez, Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelecek. İki ülkenin düzenleyeceği ortak toplantıda Türkiye-İspanya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ele alınacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Ankara'da İspanya ile toplantı 

İletişim Başkanİspanya Başbakanı Sanchez, Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelecek. İki ülkenin düzenleyeceği ortak toplantıda Türkiye-İspanya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ele alınacak.lığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği belirtildi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi masada olacak

Ayrıca ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi.

NATO, Ankara-Brüksel ilişkileri, küresel gelişmeler...

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Etiketler İspanya Başbakanı türkiye ziyaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekonomistlerden korkutan uyarı: Kur krizi kapıda!
Böyle teşvik görülmedi: Aşı olana seks bedava!
Milyonların gözü bu haberde: 2022 emekli maaş zammının detayları belli oldu
Rekor üstüne rekor! Dolar ayrı, Euro ayrı, altın ayrı uçtu!
AK Partili vekilden asgari ücret açıklaması: ''Onu düşünenler düşünsün''
SPK’dan ''kısa yoldan yüksek kazanç hayali'' kuranlara kritik uyarı
Mehmet Barlas için olay sözler: ''Kaşarlanmış manipülatör''
Aleyna Tilki çöl pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Karadeniz'e 100 bin Kalkan yavrusu bırakıldı: Sonuç hayal kırıklığı yarattı
Galatasaray’da derbi öncesi şok! Antrenmanda yer almadı