İspanya Başbakanı Türkiye'ye geliyor

İspanya Başbakanı Sanchez, Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelecek. İki ülkenin düzenleyeceği ortak toplantıda Türkiye-İspanya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ele alınacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Ankara'da İspanya ile toplantı

İletişim Başkanİspanya Başbakanı Sanchez, Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya gelecek. İki ülkenin düzenleyeceği ortak toplantıda Türkiye-İspanya ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ele alınacak.lığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek.

İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği belirtildi.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi masada olacak

Ayrıca ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi.

NATO, Ankara-Brüksel ilişkileri, küresel gelişmeler...

Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.