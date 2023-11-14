İsrail Başbakanı Netanyahu görevden alınacak mı?

İsrail basını, Likud Partisi'nden bakanlar ve milletvekillerinin, güvenoyunu çekerek Netanyahu'yu başbakanlıktan düşürmeyi görüştüğünü öne sürdü.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması konusunda partisi Likud içinde tartışmaların olduğu öne sürüldü.

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun geleceği, Gazze savaşıyla birlikte Likud Partisi'nden bakanlar ve milletvekilleri arasında da tartışılmaya başlandı.

Haberde, Likud üyesi bakanlar ve milletvekillerinin, Netanyahu'dan güvenoyunu çekerek başbakanlıktan düşürmeyi ve yeni bir liderle yola devam etmeyi görüştüğü aktarıldı. Ayrıca bu konunun muhalefet liderleri tarafından da istişare edilmeye başlanmasının durumun ciddiyetini gösterdiğine işaret edildi.

AA'nın aktardığına göre Likud milletvekillerinin neden böyle bir tutum içine girdiğine de değinilen haberde, Netanyahu'nun partinin başında kalması ve gelecek seçimlerde hezimete uğraması durumunda söz konusu milletvekillerinin birçoğunun artık siyasi sistemin önemli bir parçası olamayacakları öngörüsüyle hareket ettiği kaydedildi.

'KARMAŞIK BİR SİYASİ ADIM'

Haberde, dolayısıyla bir grup milletvekilinin Gazze'deki savaşın tamamlanmasının ardından güvenoyunu çekme yönünde adım atma olasılığını incelediği ifade edildi.

Böyle bir durumda hükümete, seçimlerde aday olmayacak, Likud içinden öne çıkan bir ismin başkanlık etmesinin beklendiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun bu girişimi engellemek için yeterli zamanı olacağı için bu durum "karmaşık bir siyasi adım" olarak nitelendirildi.

İsrail'deki son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu ve lideri olduğu Likud Partisinin güç kaybettiğini, buna karşılık Ulusal Birlik Partisi ve lideri Benny Gantz'ın yükselişte olduğunu gösteriyor.