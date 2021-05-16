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İsrail DURMUYOR! Şehit düşen Filistinli sayısı 174'e yükseldi

İsrail DURMUYOR! Şehit düşen Filistinli sayısı 174'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 174'e yükseldi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yehiyeh Sinwar'ın evini vurduklarını açıkladı.

Sabah saatlerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

 Son gelen bilgiler ile birlikte İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.

Etiketler filistin israil şehit
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