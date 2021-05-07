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İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek, ses bombaları ile Filistinlilere saldırdı. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.

Ankara'dan İsrail'in saldırısına art arda tepkiler geldi.

ALTUN: İSRAİL'İN KUTSALLARIMIZA SALDIRMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ

İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada "İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz" dedi.

KALIN: İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ MESCİD-İ AKSA’YI DERHAL TERK ETMELİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" açıklamasıyla İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

ÇELİK: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız. Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz." açıklamasıyla İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

Etiketler israil filistin mescidi aksa polis saldırı
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